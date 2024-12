¿Los descarta? Gareca sobre los intereses de Chile y Colombia: "Estoy enfocado en el repechaje"

Bajo esa línea, el popular 'Tigre' descartó toda posibilidad, ya que se encuentra pensando únicamente en Perú con miras al próximo evento mundialista. Incluso, el estratega argentino indicó que no habría manera de comunicarse con los mencionados debido a que tiene un grande compromiso con la Bicolor.

"Estoy totalmente concentrado en el repechaje. Es un honor por supuesto, pero uno tiene que considerar cuando tiene un contacto oficial y no he tenido nada. Nunca me permitiría aceptar tener un contacto en estos momentos porque en mi caso estoy enfocado", señaló en la rueda de prensa.