Ángel Comizzo puso inesperada condición para ser entrenador de la selección peruana

Hace poco se hizo oficial la salida de Jorge Fossati como director técnico de la selección peruana, esto luego de que el uruguayo llegara a un acuerdo con la FPF para desligarse totalmente del cargo. De inmediato, el nombre que comenzó a sonar para reemplazarlo fue el de Ángel Comizzo, y ahora el estratega argentino impuso una condición para aceptar firmar por la Bicolor.

Al hincha del cuadro nacional no le gustará para nada el comentario del actual entrenador de Atlético Grau, ya que pone en juego los próximos, por lo menos, 6 años del combinado patrio. Según una entrevista con el programa Entre Ceja y Ceja de YouTube, el ex Universitario de Deportes quiere hacer un proyecto a largo plazo y no desea un paso breve como el de Juan Reynoso o el 'Nono'.

Es así como Ángel Comizzo puso una fuerte condición que la afición debe tener en cuenta si es que se termina dando su llegada como director técnico. Resulta que el subcampeón del Mundial Italia 90' sabe que lo más probable es que no vayamos a la Copa del Mundo 2026 y tampoco a la del 2030 que se celebrará tanto en Sudamérica como Europa y África.

¿Cuál es la condición de Comizzo para ser el técnico de Perú?

"Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de poder salir de este pozo", precisó el entrenador, dando a entender que su trabajo será para clasificar a la cita internacional del 2034. ¿Qué opinas?

"Hoy Bolivia está por encima nuestro. Hay un ejemplo muy claro, ellos posicionaron dos equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nosotros no podemos pasar la primera fase. Lo de Rusia 2018 fue una isla, pero no le aprovechó tampoco. Estamos inmersos en un problema gravísimo en Perú. Hablo así porque yo me siento parte de esto y me siento muy arraigado. Me duelen muchas cosas que pasan", agregó el argentino, enfatizando nuestro paupérrimo nivel.

Ángel Comizzo viene destacando en Atlético Grau.

Ángel Comizzo cree en el futbolista peruano

En los últimos años se habló mucho sobre la confianza del técnico en el jugador peruano, sobre todo luego de que Juan Reynoso asegurara que los chicos del medio local no están para participar un partido entero de Eliminatorias. Por su parte, Ángel Comizzo indicó que cree en la capacidad que tienen nuestros compatriotas.