¡Ellos se sienten campeones! Senegal lució la Copa Africana previo a su duelo contra Perú

Previo al duelo entre Perú vs Senegal en el amistoso fecha FIFA, se vivió un emotivo momento, pues el conjunto senegalés lució la Copa Africana, esto en medio de la polémica por la designación como campeón a Marruecos. En el video se puede apreciar cómo los jugadores tocan el trofeo, reafirmándose así como vigentes campeones del continente africano.

Como se recuerda, el Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió declarar a la selección de Senegal como perdedora del partido contra Marruecos, correspondiente a la final de la Copa Africana de Naciones. No obstante, cabe señalar que el conjunto senegalés apeló esta decisión y se encuentra a la espera de una respuesta oficial.

Senegal luce la Copa Africana

En el video se puede ver cómo las figuras del conjunto de ‘Los Leones de Teranga’ empiezan a tocar el trofeo como un tipo de cábala, esto en medio de un ambiente positivo y de buen ánimo.

Video: Equipe du Sénéga

Marruecos es el campeón de la Copa Africana

Como se recuerda, mediante la página web de CAF se dictaminó que Marruecos sería el ganador de la final, esto debido a que Senegal se retiró del terreno de juego.

“El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025 (“el Partido”), siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)”.

“En su reunión de hoy, el Comité de Apelaciones de la CAF dictaminó, tras la apelación presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) en relación con la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones”, se lee en el portal web de la entidad.

¿Dónde ver Perú vs. Senegal?

La transmisión del partido Perú vs. Senegal se podrá ver en vivo a través de América TV, ATV y Movistar Deportes en el territorio peruano. Asimismo, te presentamos los demás canales que emitirán este amistoso internacional.