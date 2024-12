Leandro Sosa sobre Cristal: "Es un orgullo estar en una institución tan grande"

Luego, Sosa explicó que Roberto Mosquera se comunicó con él y le explicó el proyecto deportivo de Sporting Cristal. El jugador agregó que no dudó en aceptar la propuesta y afrontar el desafío más grande de su carrera.

"Él (Roberto Mosquera) me llamó, me comentó que querían contar conmigo, no lo dude, converse con mi empresario y le dije que llegue a buen puerto esto; es un desafío muy grande, llegue a Perú en el 2020 con la ilusión de hacerme un nombre y mi camino acá", explicó.