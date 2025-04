Paulo Autuori y su firme advertencia a los jugadores de Sporting Cristal: "Hay medidas"

En palabras del nuevo entrenador que reemplazará a Gustavo Farré se pudo oír que no será muy tolerante con los jugadores y que su gran meta es ayudar al club en su avance deportivo. "Yo quiero un grupo de jugadores comprometidos. Yo no estoy acá para corresponder las expectativas de las personas. Yo estoy acá para ayudar en una transformación y para esto hay medidas que son duras, pero que son necesarias. Una institución no puede estar cambiando procesos, prácticas,y la prioridad va a ser siempre las necesidades", dijo en primera instancia.