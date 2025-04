¿Sporting Cristal se reforzará? Paulo Autuori da rotunda respuesta sobre posibles fichajes

El último sábado, Autuori llegó a nuestra capital para su presentación, pero previo a ella fue entrevistado por América Televisión, donde fue rotundo al asegurar que ahora no hablará de posibles fichajes porque primero quiere conocer al plantel para a partir de los trabajos que realice en estos meses tome la decisión sobre si contratará nuevos jugadores o no.

" En este momento que llego, me rehuso a hablar de contrataciones porque tengo que conocer al grupo. Por ahora, puedo echar una mirada en dos o tres partidos y voy a juzgar, pero a mí no me gusta juzgar a nadie", declaró el estratega de 68 años en la charla que tuvo con el programa 'Fútbol en América'.

Paulo Autuori tuvo su primer entrenamiento al mando del plantel de Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal

"Me quedó un año por cumplir. Yo creo que ahora es una manera de reprocidad con la institución porque fueron momentos importantes para mi carrera. Alguien que me garantiza orden, organización y transparencia en los procesos. Gustavo Zevallos me dio esa garantía. Después, el proyecto que tiene el club. A mi me gusta estar involucrado con las canteras", declaró a las cámaras de América Deportes.