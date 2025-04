Paulo Autuori rompió su silencio y definió el futuro de Jorge Soto en Cristal: "Para mi..."

Sporting Cristal no la pasa nada bien en esta temporada, tras una serie de malos resultados están lejos de los primeros puestos del Torneo Apertura y no han logrado puntuar en la Copa Libertadores. Por ello, la directiva celeste decidió el regreso de Paulo Autuori para darle vuelta a esta situación. No obstante, tras su llegada se puso en duda la continuidad de Jorge Soto en el equipo rimense.