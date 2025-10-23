Luis Iberico recibe dura noticia de Sporting Cristal a poco de enfrentar a Universitario: "Hoy..."

Sporting Cristal ha tenido una larga lista de jugadores lesionados en la presente temporada. De hecho, hay quienes no han sumado minutos como Luis Iberico, que de llegar en el 2024 no ha podido brillar como lo hubiese gustado a la afición celeste. Sin embargo, ha ido entrenando progresivamente en las últimas semanas, generando altas expectativas de ser convocado para el partido ante Universitario.

Según informó el periodista Denilson Barrenechea, jugadores como Iberico no serán considerados para el choque ante los cremas. Si bien las redes sociales de Sporting Cristal mostraron que el delantero trabajaba en ciertos momentos a la par de sus compañeros, finalmente el comando técnico de Paulo Autuori no forzará el regreso del ex Riga FC.

Junto a Luis Iberico, se encuentra el volante brasileño Gustavo Cazonatti, quienes seguirán trabajando a un ritmo prolongado para que lleguen al 100% en los cotejos finales de la temporada. Dado la intensidad que exige un partido ante la 'U', el club del Rímac no pretende arriesgar a sus futbolistas.

"Información en Estudio Fútbol: Gustavo Cazonatti y Luis Iberico no serán convocados para el partido de hoy. Lo contamos hoy debido a las consultas que se hicieron con respecto a la posibilidad de contar con ambos jugadores ante Universitario de Deportes", se lee en las redes sociales del mencionado periodista.

Luis Iberico no jugó ningún partido con Sporting Cristal este 2025.

Números de Luis Iberico con Sporting Cristal

Luis Iberico llegó a Sporting Cristal en el 2024 y afrontó el Torneo Clausura de dicha temporada. En ocho partidos disputados, el atacante marcó dos goles y registró una asistencia en 284 minutos . Es claro la deuda del jugador con el escudo del cuadro 'rimense', sabiendo que en los últimos años no ha logrado ser campeón nacional.