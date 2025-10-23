- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
Luis Iberico recibe dura noticia de Sporting Cristal a poco de enfrentar a Universitario: "Hoy..."
Sporting Cristal concentra de cara al partido ante Universitario y se reveló la noticia que le dieron a su delantero Luis Iberico a poco de culminar la temporada.
Sporting Cristal ha tenido una larga lista de jugadores lesionados en la presente temporada. De hecho, hay quienes no han sumado minutos como Luis Iberico, que de llegar en el 2024 no ha podido brillar como lo hubiese gustado a la afición celeste. Sin embargo, ha ido entrenando progresivamente en las últimas semanas, generando altas expectativas de ser convocado para el partido ante Universitario.
PUEDES VER: ¿Paulo Autuori dejará de ser técnico de Sporting Cristal para la temporada 2026?: "Sabemos…"
Según informó el periodista Denilson Barrenechea, jugadores como Iberico no serán considerados para el choque ante los cremas. Si bien las redes sociales de Sporting Cristal mostraron que el delantero trabajaba en ciertos momentos a la par de sus compañeros, finalmente el comando técnico de Paulo Autuori no forzará el regreso del ex Riga FC.
Junto a Luis Iberico, se encuentra el volante brasileño Gustavo Cazonatti, quienes seguirán trabajando a un ritmo prolongado para que lleguen al 100% en los cotejos finales de la temporada. Dado la intensidad que exige un partido ante la 'U', el club del Rímac no pretende arriesgar a sus futbolistas.
"Información en Estudio Fútbol: Gustavo Cazonatti y Luis Iberico no serán convocados para el partido de hoy. Lo contamos hoy debido a las consultas que se hicieron con respecto a la posibilidad de contar con ambos jugadores ante Universitario de Deportes", se lee en las redes sociales del mencionado periodista.
Luis Iberico no jugó ningún partido con Sporting Cristal este 2025.
Números de Luis Iberico con Sporting Cristal
Luis Iberico llegó a Sporting Cristal en el 2024 y afrontó el Torneo Clausura de dicha temporada. En ocho partidos disputados, el atacante marcó dos goles y registró una asistencia en 284 minutos . Es claro la deuda del jugador con el escudo del cuadro 'rimense', sabiendo que en los últimos años no ha logrado ser campeón nacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50