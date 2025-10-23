La promesa de Yoshimar Yotún que asusta a Universitario antes de partido clave: "Este club..."

Sporting Cristal tiene la obligación de salir a ganar el partido para acortar distancia con Universitario y no dejarles en bandeja la celebración del tricampeonato ante ADT. En ese sentido, Yotún no dudó en enviar un mensaje a toda la hinchada celeste con miras al partido que todo el Perú estará esperando.

Todo ocurrió durante el banderazo que se realizó en la noche anterior al cotejo entre Cristal y la 'U'. El experimentado futbolista habló con la hinchada y se comprometió firmemente a dejar todo en la cancha para conseguir el triunfo ante uno de sus clásicos rivales.

"Lo vamos a ganar y vamos a dejar el alma en la cancha, porque es lo que representa esta historia y este club. La victoria se queda en la Florida", fueron las palabras del mediocampista de 35 años.

(Video: JaxLatinMedia)

La titularidad de Yoshimar Yotún no está asegurada, pero su sola presencia en el plantel hace que ofrezca la actitud necesaria para enfrentar este tipo de partidos que todo futbolista quiere jugar.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal y Universitario

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro (Irven Ávila).

Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra (Rodrigo Ureña), Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez, Álex Valera.

¿A qué hora y dónde ver el Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario se jugará a las 8:00 p.m. (hora peruana) y se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO desde la señal de L1 MAX. También puedes seguir la cobertura del minuto a minuto en Libero.pe.