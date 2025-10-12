0

¡Lo dejó atrás! Yotún y la humillante jugada a Hernán Barcos que terminó en gol durante evento - VIDEO

Los jugadores de Sporting Cristal y Alianza Lima, Yoshimar Yotún y Hernán Barcos, protagonizaron un momento inédito durante evento deportivo, ¿Qué pasó?

Diego Medina
Yoshimar Yotún hizo genial jugada que terminó dejando atrás a Hernán Barcos.
Yoshimar Yotún hizo genial jugada que terminó dejando atrás a Hernán Barcos. | Foto: Captura Kick Cristorata7
COMPARTIR

Durante un evento deportivo de la marca Nike, los futbolistas profesionales Yoshimar Yotún y Hernán Barcos, de Sporting Cristal y Alianza Lima, respectivamente, protagonizaron el popular 1 vs. 1 en el decenas de aficionados presenciaron una espectacular jugada del volante contra el experimentado delantero.

Repasa la tabla acumulada de la Liga 1 y el Torneo Clausura

PUEDES VER: Acumulado de la Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura con la fecha 14

(VIDEO: Kick Cristorata7)

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Alianza Lima planea renovarlo hasta 2028 y ahora es vinculado con clubes de Europa, según portal

  2. Perú vs Rusia: fecha, día, horario y canal confirmado para próximo partido amistoso

  3. Luis Advíncula deja firme publicación en medio de su posible llegada a Alianza Lima: "No tengo..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano