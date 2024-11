La versión de Andy Polo tras denuncia de violencia familiar: "No soy agresor" - VIDEO

"Callé por respeto a mis hijo. He salido a hablar por mi familia, mi madre que sufre mucho. Que la gente no vea pero a uno le choca bastante también", inició Andy Polo .

Según su versión, el delantero de la 'U' contó lo que no agredió a Génessis Alarcón el día que ella señaló debido a que se encontraba con dolor a la rodilla por la fuerte lesión que sufrió y lo sacó de las canchas durante ocho meses.

Además, el exjugador del Portlands Timbers y de Morelia insistió que nunca agredió a su expareja ni a sus hijos. "Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No (la he golpeado) no soy un agresor y a mis hijos tampoco", declaró.