Fulminante postura de Flores, Corzo y Polo sobre Gonzales: "Él es 'Cancha' por Universitario"

"No nos dolió que se vaya a Cristal, sino cómo se expresa. Uno siempre debe ser agradecido con el club que te dio a conocer, él es 'Cancha' ahora por el club, no por otra cosa. Y eso que él habla que Jean (Ferrari) se puso de acuerdo con el club (Al-Adalah) y eso no va porque el jugador toma la decisión de dónde ir… nosotros intentamos que se sienta cómodo, que se sienta en casa….", comentó.

En cuanto a Edison Flores, este señaló que pese a todo la relación cercana que tuvieron se sintió defraudado por las declaraciones de 'Canchita': "Le tengo aprecio y cariño pero me decepcionó, a todos les puede ir mal en el campo… Me costó entender que se quiera ir porque lo quiero y lo estimo… me dolió mucho (que se vaya) no se lo he dicho debe tener sus temas… y se fue a un equipo rival. No he visto mucho sus entrevistas y ni las quiero ver".