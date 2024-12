¿Alianza, Universitario o Cristal? Fabrizio Roca reveló en donde le gustaría jugar: "Lo haría"

"En estos momentos no me inclinaría por alguno porque yo me debo al fútbol y en el equipo que esté voy a dar lo mejor de mí, a pesar que sea hincha de algún club. La 'U' es demasiada garra, Cristal es un equipo que lleva bien la formación de menores y Alianza Lima es bastante mística, alegría. Si me inclinaría por uno de los tres, lo voy a decir acá, lo haría por Alianza", declaró en el programa 'Café Deportivo'.