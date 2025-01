Seleccionado de Panamá se enamoró del lleno Monumental de la 'U': "Te eriza la piel"

Tal es el caso del portero Eddie Roberts , quien logró sumar minutos en esta "Noche Crema" ante Universitario de Deportes . Fuera de lo que involucró el partido, este futbolista de 30 años se enamoró del buen evento de los 'merengues' y resaltó que es una linda experiencia que no se logra vivir habitualmente en Panamá.

"Esto es un lindo espectáculo, que uno siempre va a querer como futbolista. Hemos visto escenario así, pero no tan lleno como hoy (ayer). Es lindo, te eriza la piel. Y dices 'Oh así es que se vive el fútbol'. Es lo que quisiéramos en Panamá. No hay palabras para describir el lindo espectáculo. Nos queda de experiencia", expresó Eddie Roberts al periodista Raúl Ochoa.