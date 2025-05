¿Por Churín? Barreto dejó rotunda respuesta sobre el '9' extranjero de la 'U': "A mí..."

Tras el inicio de la temporada 2025, Universitario dejó de contar con dos integrantes que fueron claves en el bicampeonato nacional. Fabián Bustos y Manuel Barreto. El argentino optó por ir a dirigir a Olimpia de Paraguay, por su parte, el estratega nacional decidió tomar el cargo de Jefe de Unidad de Menores de la FPF.

Manuel Barreto respondió por el '9' extranjero en Universitario

Uno de los temas que generó debate entre los hinchas merengues esta temporada fue la llegada del delantero argentino, Diego Churín. Bajo esa premisa, recientemente, Barreto fue consultado respecto a las críticas que recibieron los '9' extranjeros que trajo al equipo crema durante su etapa como director deportivo de la 'U', y lanzó una categórica respuesta.

"La única espina que me queda a mí era superar la fase de grupos y clasificar a octavos de final de Copa Libertadores", respondió la 'Muñeca', a través de una entrevista exclusiva con Fútbol en América.

De otro lado, Manuel Barreto volvió a ser consultado sobre su sorpresiva salida de Universitario de Deportes. En esa línea, no dudó en señalar que su ciclo en el cuadro estudiantil ya había terminado y sintió la necesidad de empezar un nuevo reto en su carrera profesional.

"Lo que pasa es que cuando alguien tiene cargos importantes dentro del fútbol o en general, no solo en el fútbol, tiene que entender pasa situaciones de crítica o exposición mediática. No me dejo engañar ni por el éxito, ni por el fracaso. Soy una persona bastante equilibrada y no lo tomo por ahí. Pienso que en la vida hay ciclos", añadió.

Manuel Barreto y su objetivo en la selección peruana

Finalmente, Manuel Barreto fue bastante sincero y detalló que su misión como flamante Jefe de Unidad de Menores de la FPF será tener "competencias" en todas las categorías inferiores de la selección peruana.

Manuel Barreto asumió el cargo de Jefe de Unidad de Menores de la FPF/Foto: La Bicolor

"Estoy en un proceso de reconocer todo los recursos humanos que tiene la Federación también, como a partir de ahí conformar un equipo de trabajado y con ellos terminar de desarrollar un proyecto. Uno de los pilares del proyecto va a estar en competencias, es un tema importante, no sé si bolsa de minutos, no sé si sub-23 en campo o en lista", concluyó.