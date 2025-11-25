0

Ex entrenador de Santos habló sobre la posibilidad de dirigir a Universitario: "Está en..."

Mientras se define el futuro de Jorge Fossati en Universitario de Deportes, un extécnico de Santos de Brasil sorprendió con rotundo mensaje.

Erickson Acuña
Ex técnico de Santos captó la atención de hinchas de Universitario.
Ex técnico de Santos captó la atención de hinchas de Universitario. | GLR | Composición: Líbero
Universitario de Deportes terminó la temporada 2025 con un nuevo título nacional, generando la alegría de sus hinchas. Ahora, ya planifica lo que será el 2026 donde lucharán por el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores. En ese contexto, el nombre de Jorge Fossati se hizo tendencia recientemente.

Y es que el entrenador uruguayo puso en duda su continuidad en el club crema durante una entrevista si no se cumplen algunos requerimientos que ha pedido como condición, generando así incertidumbre en los aficionados merengues. En medio de esta situación, un técnico llamó la atención.

Ex Santos de Brasil dejó firme mensaje sobre Universitario 

Se trata de Fabián Bustos, exentrenador de Universitario hasta hace unos meses, y Santos de Brasil años atrás, quien fue entrevistado en el programa ‘DyT’ con Diego Rebagliati y Talía Azcarate. Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a la ‘U’ en caso que Jorge Fossati decida no continuar, el estratega argentino dejó un contundente mensaje.  

“Me van a incendiar en redes (risas). La realidad es que la 'U' es un equipo hermoso, tiene todas las condiciones como para trabajar de la mejor manera, tener un buen plantel siempre te acerca a pelear cosas importantes”, dijo.

En esa línea, resaltó las cualidades del técnico uruguayo para lograr los objetivos, por lo que asegura que continuará en el cargo: “Jorge (Fossati) ha hecho las cosas muy bien, para mí está en la historia grande del club. Obviamente, yo creería que él va a continuar. Lo que pase después, se hablará más adelante”.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario?

"Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy", dijo Jorge Fossati en una entrevista con El Comercio.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

