"Las mejores U en Crema y Negro", el libro que revive el legado más exitoso de Universitario

Las mejores U en crema y negro, es un libro que revive esas épocas triunfantes del conjunto merengue. Se trata de una cabalgata gráfica de aquellos tiempos. A través de su cuatro capítulos organizados en orden cronológico: (1966/1975; 1982/1990,1992/2000 y 2023/2025), el lector encontrará en sus páginas fotografías de los protagonistas en diversas circunstancias, ya sea en sus facetas de futbolistas disputando en la grama, entrenándose con rigor en las prácticas o en su vida familiar.

También hallará imágenes de directores técnicos y miembros de comandos del conjunto crema, así como de dirigentes connotados. Se trata de obras de arte de la fotografía tomadas por reporteros extraordinarios y publicadas en las páginas deportivas de diarios de circulación nacional, así como de revistas que dejaron de editarse hace ya varios lustros.

Los párrafos y leyendas de las fotos que componen el libro han sido escritos con la pasión y el espíritu de un hincha de Universitario que pudo gozar esas épocas triunfantes. Cuando el lector abra el libro podrá remontar matices y recuerdos, personajes y hechos inolvidables que han tornado a la U en una realidad apasionante; más allá de la admiración de su innata garra, más allá de sus numerosos títulos conseguidos.