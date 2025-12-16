0

"Las mejores U en Crema y Negro", el libro que revive el legado más exitoso de Universitario

El libro de Antenor Guerra-García revive a los equipos más memorables de Universitario desde mediados del siglo XX y principios de este siglo XXI.

Redacción Líbero
El lector ‘crema’ abra este libro sentirá nostalgia al ver imágenes inolvidables
El lector ‘crema’ abra este libro sentirá nostalgia al ver imágenes inolvidables | FOTO: NP
COMPARTIR

Las mejores U en crema y negro, es un libro que revive esas épocas triunfantes del conjunto merengue. Se trata de una cabalgata gráfica de aquellos tiempos. A través de su cuatro capítulos organizados en orden cronológico: (1966/1975; 1982/1990,1992/2000 y 2023/2025), el lector encontrará en sus páginas fotografías de los protagonistas en diversas circunstancias, ya sea en sus facetas de futbolistas disputando en la grama, entrenándose con rigor en las prácticas o en su vida familiar.

Puma Carranza elogió a próximo fichaje de Universitario para el 2026

PUEDES VER: 'Puma' Carranza destacó a fichaje que será anunciado en Universitario: "Llegará a un equipo grande"

También hallará imágenes de directores técnicos y miembros de comandos del conjunto crema, así como de dirigentes connotados. Se trata de obras de arte de la fotografía tomadas por reporteros extraordinarios y publicadas en las páginas deportivas de diarios de circulación nacional, así como de revistas que dejaron de editarse hace ya varios lustros.

Los párrafos y leyendas de las fotos que componen el libro han sido escritos con la pasión y el espíritu de un hincha de Universitario que pudo gozar esas épocas triunfantes. Cuando el lector abra el libro podrá remontar matices y recuerdos, personajes y hechos inolvidables que han tornado a la U en una realidad apasionante; más allá de la admiración de su innata garra, más allá de sus numerosos títulos conseguidos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. 'Puma' Carranza destacó a fichaje que será anunciado en Universitario: "Llegará a un equipo grande"

  2. Renzo Garcés no dudó en elogiar a ex Boca Juniors que jugará en Alianza Lima el 2026: "Lo admiraba"

  3. Sporting Cristal y los tres jugadores confirmados que no continuarán para la temporada 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano