Piero Quispe asoma como la carta de Héctor Cúper para darle el golpe a Alianza en Matute

Universitario se juega mucho más que tres puntos este sábado ante Alianza Lima. El equipo crema necesita una victoria en el clásico para trepar a la cima del Torneo Clausura y afrontar con mayor confianza la recta decisiva del campeonato.

Héctor Cúper sabe que no hay margen para especular y analiza mover algunas piezas de su once. Una de las principales novedades podría ser Piero Quispe, quien aparece como una seria opción para arrancar desde el pitazo inicial en Matute.

El volante conoce muy bien este escenario y tiene buenos recuerdos jugando en territorio blanquiazul. Quispe ya sabe lo que es destacar en Matute y su talento, velocidad y capacidad para romper líneas pueden convertirse en armas importantes para la 'U'.

Cúper busca aprovechar esas características para darle mayor desequilibrio al ataque crema. La presencia de Quispe desde el inicio permitiría tener un jugador capaz de encarar, asociarse y generar peligro cada vez que encuentre espacios cerca del área rival.

La decisión final será del técnico argentino, pero la posibilidad de ver a Quispe desde el saque genera expectativa en tienda crema. Universitario quiere golpear primero, quedarse con el clásico y dar un paso importante hacia la cima del Clausura.