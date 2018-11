ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Ya me contaron que el boga falladito que está detrás del Gordito es un asiduo concurrente al Dowtown. Lo malo es que cuando llega con sus aguas encima le gusta armar escándalo en la pista de baile. Con razón la vez pasada tuvo un tremendo roche con los grandotes VIP quienes no lo dejaron entrar. ¡A su mare! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La firme que en la Asociazao hacen fuerza para que la Federazao no les quite la organización del campeonato, pero ni siquiera son capaces de elaborar una página web decente. Este año patinaron de lo lindo en la programación de los partidos y mejor ni hablar de sus estadísticas. ¡Qué palta!

La Muela se hartó de poner el pecho al final de la Javier Prado y ya alista sus chivas para arrancarse al extranjero. El pelotero asume que está en una edad límite para hacerla linda afuera, además sabe que el Tigre más se fija en los que emigran y su sueño es estar en la próxima Copa América. ¡Ajá!

Hay un run run que el regreso de la Hiena a Ate no está asegurado. El pelotero tiene contrato vigente, pero varias personas le han soplado a San Nicolás algunas perlas y tras el final del campeonato se sentará con los dires para evaluar la situazao. El DDT no se casa con nadie y si fue capaz de parchar al Loco por andar fuera de forma, no atracará que le impongan jugadores que no tiene en sus planes. ¡Por la rexuxa!

El Turco estuvo de mantel largo, pero pocos le pararon pelota en la Videna. Y es que varios no lo pasan y lo saludan solo por compromiso, pues botó a Jota para abrirle la puerta a sus paisanos. El gaucho regresó grandazo tras ganar un cuadrangular en territorio llanero, pero en el torneo no estuvo ninguno de los bravos de Sudamérica así que pisa pelota nomás. ¡Uyuyuyyyyy!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!