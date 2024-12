Anuel y Karol G se besan en restaurante y pasan la noche juntos

El programa de espectáculos 'El Gordo y la Flaca' reveló imágenes inéditas de la supuesta reconciliación de los artistas que tras el termino de su relación en abril no se les habían visto juntos.

"No sabemos si volvieron concretamente ya a una relación formal, pero que se estaban dando besos, apapachos, anoche en un restaurante de Miami Beach, lo podemos confirmar", señaló uno de los conductores del programa de Univisión.

Foto: Suelta la Sopa

Asimismo, revelaron que esta no sería la primera vez que ambos cantantes se encuentran, pero si la primera vez que lo hacen en público: "parece que ellos a veces, de vez en cuando, como que se ven para conversar a ver si vuelven, pero anoche (el 30 de junio) como que no les importó el sitio, no estaban en un lugar privado dentro del sitio, un restaurante muy famoso de carnes en la playa, en Papi Steak".