Sergio Pérez confía en revertir en la carrera, su mal desempeño en la calificación

Sergio no pierde el optimismo y se siente capaz de remontar posiciones, pues no es la primera vez que logra una hazaña similar.

"Todo me salió mal. Me convertí en un pasajero en la salida de la curva y lo perdí, no había nada más que pudiera hacer y al final decidimos retirarnos para ver qué podemos hacer mejor el día de mañana. Espero mejorar en la carrera y ser competitivo desde el principio'', compartió el piloto.