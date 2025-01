Google Maps: ¿Cómo utilizarlo si se me acabó el Internet o no tengo señal?

La tecnología prosperó con la finalidad de facilitarnos la vida en un sin fin de ocasiones, y desde que los teléfonos móvil tienen Internet una de las aplicaciones más utilizadas es Google Maps debido a que permite ubicarnos de una mejor manera en donde sea que estemos. Sin embargo, los humanos solemos depender de la herramienta y se nos complica todo cuando no podemos usarla, por ello acá te dejamos un tip.

Normalmente utilizamos Google Maps cuando nos encontramos en una ciudad que no conocemos e incluso cuando nos olvidamos dónde queda alguna dirección. Sin embargo, como sabemos, esta app consume Internet y sin ella no puede funcionar, al menos no de la manera correcta.