WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la cara sonriendo levemente?

La categoría de emoticones que más hay en la red de mensajería es la de rostros, desde llenos de felicidad hasta inmersos en una profunda tristeza. No obstante, hace un tiempo salió uno que posee una sonrisa muy extraña, que no transmite ni mucha alegría pero tampoco lo contrario: la cara con leve sonrisa.

Este emoji revela que eres alguien satisfecho con un trabajo que hayas hecho o contigo mismo, y a pesar de su sonrisa un poco extraña también puede utilizarse en señal de amistad. No obstante, dependiendo del contexto, también puede ser enviada cuando exista alguna situación incómoda.

Asimismo, es común que los usuarios manden este emoticón a sus contactos para ser sarcásticos, cuando alguien no entiende una broma o en caso no le haya gustado la actitud, o mensaje, de la otra persona. Así que ahora ya sabes, no utilices este rostro de manera inadecuada.