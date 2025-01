Caso Cerrado: Ana María Polo explota contra mujer que maltrata a su anciano padre

En su relato, la joven acusó a su progenitora de maltratar al anciano, no darle una alimentación saludable y no brindarle los medicamentos, ya que este sufre de diabetes tipo 2 y Alzheimer. Sin que esto fuera suficiente, el equipo de producción de Caso Cerrado emitió un video donde se ve a Raquel maltratando a su padre mientras lo alimentaba, esto generó que Ana María Polo no tolere más ver la escena, dejándole un mensaje claro a la supuesta demandante.