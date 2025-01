López Obrador pone canciones de Juan Gabriel en La Mañanera

AMLO hablaba sobre los medios de comunicación y recordó una frase del Divo de Juárez. Por eso, pidió la canción titulada Déjame vivir, en donde hay una parte en la que dice "No, no, no, yo no me resignaré". Como ya se ha hecho costumbre, AMLO tomó el tiempo para poner la canción completa y dijo que, en caso de ser necesario, él pagaría por los derechos.