Google: ¿Cuál es la diferencian entre Gmail con Gmail Go?

Asimismo, existe una versión alternativa de Gmail , el cual tiene como nombre Gmail Go que te ofrece una mayor velocidad e interfaz más clara. Según el portal especializado en tecnología, Xataka Android, esta se desarrolló a raíz de que el gigante de internet presentará en 2017 Android Go, un sistema operativo más ligero para sus dispositivos móviles.

Es importante mencionar que, Android Go cuenta con su propio catálogo de aplicaciones, cómo Gmail Go, Files Go, Assistan Go y Maps Go. Sin embargo, quienes utilizan el sistema operativo original, Android, también las pueden descargar desde la tienda oficial de Google.