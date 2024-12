WhatsApp: Estos son los modelos de iPhone donde ya no se podrá usar la app

La app se actualiza constantemente para implementar herramientas, esto generará a que algunos dispositivos con más de 10 años de antigüedad ya no sean compatibles con las nuevas funciones. A partir del 1 de noviembre solo podrán usar WhatsApp los equipos que tengan Android 4.1 o superior.

En el caso de iOS, que también se ve afectado pero en mucha menor medida, el tope lo marca iOS 10 o superior para utilizar la app en sus iPhone. Es por ello que acá te contamos que celulares iPhone donde ya no podrás abrir la app:

Los iPhone SE de primera generación así como los iPhone 6s y 6s Plus ya no podrán usar WhatsApp a partir de noviembre. No podrán realizar llamadas, ni enviar mensajes, fotos ni stickers.