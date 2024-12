Transformers: artista peruano consigue que Optimus hable en quechua

Volviendo a la acción y el espectáculo que capturó por primera vez a los espectadores de todo el mundo hace 14 años con los Transformers originales, Rise of the beasts llevará al público a una aventura por los años 90 e introducirá a los maximals, predacons y terrorcons a la batalla existente entre autobots y decepticons en la Tierra.

La cinta tiene previsto su estreno para el 24 de junio de 2022. Aún no se ha confirmado si Transformers: rise of the beasts se estrenará en Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming.