Bad Bunny es el primer cantante en tener 100 videos con más de 100 millones de vistas

Entre sus canciones con más visualizaciones están los vídeos de los siguientes éxitos: 'Te Boté' (Remix) en colaboración con Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García y Darell; 'Yo perreo sola'; 'No Me Conoce'; 'Vete'; 'Safaera'; 'Si Tu Novio Te Deja Sola'; 'Dákiti' y 'Ahora Me Llama'.