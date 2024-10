Spider-Man No Way Home: preventa hizo colapsar Cinemex y Cinépolis

Spider-Man: No Way Home inició su preventa de boletos en Cinemex y Cinépolis este mismo lunes 29 de noviembre, pero los fans de Marvel en México se entusiasmaron demasiado con la idea de ser los primeros en ver la película y terminaron colapsando las páginas web de los mencionados cines.

No es sorpresa la enorme cantidad de amantes del UCM que existen alrededor del mundo, pero este primer día de la semana arrancó la preventa de boletos en todo México y Latinoamérica. Motivo por el cual los cines de cada país están atravesando distintas dificultades ante la gran demanda de tickets.

Sin embargo, enfocándonos netamente en el país azteca, varios usuarios se quejaron en redes sociales porque no podían adquirir sus boletos para Spider-Man: No Way Home en Cinépolis, por lo que la famosa cadena decidió responder al enfurecido cliente mediante Twitter.