¿Quién es Jonathan Kubben, la nueva pareja de Aislinn Derbez?

A través de una fotografía en su cuenta de Instagram y un tierno post, la actriz reveló que tiene una relación con Kubben desde hace ya 8 meses: "Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas", manifestó.