Reto visual navideño: ¿Viste las dos caras de Santa Claus sin barba? tienes 10 segundos

El objetivo del siguiente acertijo visual navideño es hallar las dos caras de Santa Claus sin barba. No es difícil pero requiere de toda nuestra atención. Mirando fijamente, puedes llegar a encontrarlos. La propuesta, como siempre, es hacerlo antes de los 10 segundos.

¿Viste las dos caras de Santa Claus sin barba?

Como sabemos, este tipo de ejercicios están diseñados siguiendo un complejo patrón de figuras y colores que suele confundir al ojo humano, por lo que es normal que no hayas podido dar con ellos a la primera. Para tu tranquilidad unos párrafos adelante podrás revisar la ubicación de estos Santas lampiños.

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con los Santa Claus sin barba para que veas dónde es que se escondían.