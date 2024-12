¡Increíble! Google Maps captura el vuelo de un bombardero 'invisible' B-2 americano

Google Maps es la app de más que más sucesos extraños ha capturado este reciente año 2021, y no es para menos. Esta vez, la app de mapas captó el vuelo de un B-2 Spirit , un bombardero invisible americano difícil de localizar cuando está operando.

"Es prácticamente silencioso mientras da vueltas por encima", "Creo que son aproximadamente $ 150,000 / hr solo para operarlo", "Me recuerda a James May diciendo "Se supone que no debemos verlo, ¿verdad?", son algunos comentarios diversos de redditors.