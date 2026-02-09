Científicos advierten de un colapso global si no se frena el deterioro del conocido glaciar del Juicio Final

El glaciar Thwaites, en la Antártida Occidental, está mostrando señales de inestabilidad que preocupan a la comunidad científica internacional. Nuevos estudios advierten que su deterioro podría acelerar el aumento del nivel del mar y desencadenar efectos globales. Para investigadores que lo monitorean desde hace décadas, lo que ocurre allí no es un fenómeno aislado: es una señal directa de cómo el calentamiento del planeta está presionando uno de los sistemas de hielo más críticos de la Tierra.

¿Qué está pasando con el glaciar Thwaites?

El Thwaites está perdiendo masa a un ritmo más rápido de lo previsto. Investigaciones recientes explican que el glaciar presenta grietas internas y un debilitamiento en su plataforma de hielo, una estructura que actúa como soporte natural. El agua oceánica más cálida está penetrando por debajo del hielo, acelerando su derretimiento desde la base.

Según reportes recogidos, mediciones satelitales y GPS muestran que el punto de anclaje del glaciar se está retirando. Este retroceso reduce su estabilidad y aumenta el riesgo de fracturas mayores. Para los científicos de la colaboración internacional que estudia el Thwaites, el sistema podría estar entrando en una fase crítica.

¿Por qué lo llaman el “glaciar del Juicio Final”?

El apodo no es exagerado. El Thwaites funciona como una especie de tapón que ayuda a sostener gran parte del hielo de la Antártida Occidental. Si colapsa, podría desestabilizar glaciares vecinos y liberar enormes volúmenes de hielo hacia el océano.

El Cronista señala que este escenario podría traducirse en un aumento significativo del nivel del mar a largo plazo. No se trata de un evento inmediato, sino de un proceso que, una vez iniciado, sería difícil de frenar. Por eso los científicos lo consideran uno de los puntos más vulnerables del sistema climático.

¿De qué trata el Muro de 80 kilómetros para frenar el glaciar?

Ante el riesgo, algunos investigadores han planteado ideas de geoingeniería, entre ellas la construcción teórica de un muro submarino de unos 80 kilómetros. El objetivo sería bloquear el flujo de agua cálida que erosiona la base del glaciar.

Expertos citados en medios especializados advierten que se trata de propuestas experimentales y altamente complejas. Su viabilidad técnica, económica y ambiental aún está en debate. Por ahora, la prioridad sigue siendo el monitoreo constante y la reducción de emisiones que alimentan el calentamiento global.

¿Cuál es el potencial impacto global de la ruptura del Thwaites?

El principal riesgo es el aumento del nivel del mar, que afectaría a ciudades costeras y a millones de personas. Además, un cambio brusco en la masa de hielo antártica podría alterar corrientes oceánicas y ecosistemas marinos.

Los últimos estudios recogidos coinciden en que el Thwaites es un indicador clave del futuro climático. Su evolución servirá como prueba de hasta qué punto la humanidad puede limitar los efectos del calentamiento global en las próximas décadas.