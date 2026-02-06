La buena noticia para todos los pasajeros de esta aerolínea que permitirá llevar equipaje de mano sin pagar más

El equipaje de mano suele ser un dolor de cabeza para muchos viajeros al momento de abordar un avión. Los altos costos hacen que muchas personas opten por solo viajar con un artículo personal, sin embargo, a partir de este año, Avianca trae una buena noticia para quienes prefieren viajar ligeros y sin sorpresas a la hora de pagar.

La aerolínea colombiana anunció que su tarifa más económica en vuelos internacionales dentro de las Américas (la Light) pasará a incluir un equipaje de mano de hasta 10 kg además de un artículo personal, sin costo adicional en el precio del boleto

Qué cambia en la política de equipaje de mano de Avianca

La gran noticia es que para los pasajes comprados desde el 27 de enero de 2026, la tarifa Light en vuelos internacionales en América incluirá de forma automática un artículo personal y equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kg, sin que el pasajero tenga que pagar un extra por ello. Antes, esta pieza de equipaje era considerada un adicional pagado aparte en muchas tarifas económicas (como la Basic), lo cual encarecía el viaje y complicaba la comparación de precios entre aerolíneas.

Este ajuste no modifica los beneficios de otras tarifas superiores y no se aplica a vuelos nacionales, donde por ahora mantendrán la tarifa Basic con solo un artículo personal incluido.

Qué incluye ahora la tarifa Light de Avianca

Con este cambio, al comprar una tarifa Light para un vuelo internacional en las Américas, los pasajeros no solo tendrán derecho a viajar con un bolso personal, como una mochila o una cartera, sino también con una maleta de mano de hasta 10 kg. Las dimensiones típicas de este equipaje suelen estar dentro de los estándares de cabina (aproximadamente 55 × 35 × 25 cm), aunque siempre es recomendable verificarlo antes de viajar.

A quiénes beneficia esta decisión y en qué vuelos aplica

La inclusión del equipaje de mano sin costo adicional beneficia principalmente a pasajeros de vuelos internacionales dentro del continente americano (como viajes entre países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica). Esto es especialmente útil para viajeros frecuentes de negocios o turismo que buscan reducir costos y simplificar su experiencia de viaje sin renunciar a llevar lo esencial en cabina.

Para vuelos domésticos dentro de países como Colombia, Ecuador o Guatemala, la estructura tarifaria tradicional (con la tarifa Basic incluyendo solo un artículo personal) seguirá vigente, por lo que los pasajeros que requieran más equipaje deberán considerarlo al momento de reservar.

En cuántos países opera Avianca

Avianca es una de las aerolíneas más grandes de América Latina y opera en decenas de países del continente, con una fuerte presencia en mercados como Colombia, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Aunque la política de equipaje descrita aplica específicamente a vuelos internacionales dentro de las Américas, la red de rutas de la aerolínea cubre un amplio espectro de destinos que conectan grandes ciudades y capitales del continente, lo que hace que esta medida impacte a una gran cantidad de pasajeros que vuelan por turismo o trabajo en la región.