La mejor noticia para los astronautas: la NASA permitirá un artefacto cotidiano prohibido hasta ahora

La NASA está a punto de romper una regla histórica en los vuelos espaciales. Con la confirmación de las misiones Crew-12 y Artemis II, la agencia espacial ha decidido permitir estos dispositivos que estuvieron prohibidos por razones de seguridad y certificación por muchos años. Esta incorporación permitirá simplificar tareas, mejorar el registro de imágenes y modernizar la forma en que las tripulaciones trabajan en órbita ¿De qué se trata? A continuación te lo contamos.

PUEDES VER: Científicos advierten de un colapso global si no se frena el deterioro del conocido glaciar del Juicio Final

¿Qué artefacto cotidiano permitirá ahora la NASA?

El artefacto en cuestión es el smartphone, un dispositivo común en la vida diaria pero inédito como herramienta oficial dentro de misiones tripuladas. Según reportó Infobae, la NASA autorizará el uso de teléfonos inteligentes adaptados para operar en condiciones espaciales. Estos equipos podrán reemplazar parte del hardware especializado que hoy usan los astronautas para fotografía, documentación y comunicación interna. La idea es integrar tecnología comercial avanzada en un entorno que históricamente dependió de equipos diseñados a medida.

¿Por qué estaba prohibido hasta ahora?

La prohibición tenía fundamentos técnicos. Los dispositivos comerciales debían superar estrictos procesos de certificación para garantizar que no interfieran con los sistemas de la nave ni representen riesgos eléctricos. Además, las versiones anteriores no cumplían con los estándares de resistencia necesarios para operar en microgravedad. Como explica el medio tecnológico OK Diario, la mejora en los protocolos de seguridad y en la robustez del hardware permitió reconsiderar esta restricción. La NASA ahora puede adaptar estos equipos sin comprometer la seguridad de la misión.

¿Cómo beneficiará a los astronautas y las misiones?

El uso de smartphones puede hacer más eficientes varias tareas cotidianas. Cámaras de alta calidad, sensores integrados y aplicaciones especializadas permitirán documentar experimentos y registrar imágenes con mayor facilidad. También reducirán la necesidad de transportar múltiples dispositivos. Medios especializados destacan que esta integración simplifica la logística a bordo y acerca las misiones espaciales a la tecnología que evoluciona rápidamente en la Tierra.

¿De qué tratan las misiones Artemis II y Crew-12?

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis que rodeará la Luna, un paso clave en el plan de la NASA para establecer una presencia humana sostenida en el espacio profundo. Crew-12, por su parte, forma parte de las rotaciones regulares hacia la Estación Espacial Internacional. Ambas misiones servirán como escenario para probar esta apertura tecnológica. La adopción de smartphones refleja una estrategia más amplia: modernizar las herramientas de los astronautas y aprovechar innovaciones comerciales en la exploración espacial.