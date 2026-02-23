Desconcierto en la Ciencia por físico de Harvard que afirma haber encontrado la ubicación exacta del Cielo bíblico

La idea de ubicar el Cielo ha sido históricamente un terreno reservado a la fe, no a la física. Sin embargo, esa frontera acaba de cruzarse. Un científico formado en Harvard sostiene que la cosmología moderna podría ofrecer pistas concretas sobre dónde estaría ese lugar descrito en textos religiosos. Su planteamiento no se basa en creencias, sino en teorías sobre la expansión del universo y los límites de lo que podemos observar. La propuesta ha captado la atención porque conecta conceptos complejos de la física con una de las preguntas más antiguas de la humanidad.

El físico de Harvard que afirma haber encontrado la ubicación del Cielo bíblico

El protagonista de esta hipótesis es Michael Guillén, físico y matemático con formación en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su doctorado. Según explicó en declaraciones recogidas por www.dailymail.co.uk/, su propuesta no busca probar la existencia del Cielo desde una perspectiva religiosa, sino explorar si la estructura del universo deja espacio para una realidad más allá de lo observable.

Guillén sostiene que el Cielo podría encontrarse en una región que está fuera del alcance directo de nuestros instrumentos. Esta idea parte de un principio básico de la cosmología: el universo tiene límites observables. Más allá de ese punto, no es posible obtener información, al menos con la tecnología actual. Para el científico, esa frontera podría tener implicaciones más profundas de lo que se pensaba.

La teoría del horizonte cosmológico y su relación con el universo observable

El concepto clave detrás de esta hipótesis es el llamado horizonte cosmológico. Se trata del límite máximo desde el cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el inicio del universo. Todo lo que está más allá permanece oculto, no porque no exista, sino porque su luz aún no ha podido alcanzarnos.

De acuerdo con análisis publicados por medios como www.mirror.co.uk, este horizonte no es una barrera física, sino una consecuencia de la expansión constante del universo. Las galaxias se alejan entre sí, y algunas lo hacen a velocidades que impiden que su información llegue hasta la Tierra.

En este contexto, Guillén plantea que esa región inaccesible podría ser compatible con la idea de una dimensión distinta o una realidad fuera del espacio-tiempo que conocemos. No se trata de una afirmación comprobada, sino de una interpretación basada en los límites físicos del cosmos.

En qué se basa la teoría desde el punto de vista científico

La hipótesis se apoya en fundamentos sólidos de la cosmología moderna. Uno de ellos es la teoría de la expansión del universo, confirmada por el astrónomo Edwin Hubble, quien demostró que las galaxias se alejan unas de otras. Este descubrimiento cambió la forma en que entendemos el universo y estableció que no es estático, sino dinámico.

También se basa en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que describe cómo el espacio y el tiempo están conectados. Estas ideas permiten calcular el tamaño del universo observable y entender por qué existe un límite físico para lo que podemos ver.

Sin embargo, es importante aclarar que esta propuesta no constituye una prueba científica de la existencia del Cielo. Más bien, es una reflexión sobre cómo los modelos actuales del universo dejan abierta la posibilidad de regiones que escapan a nuestra observación. El debate sigue abierto, y por ahora, el horizonte cosmológico continúa siendo uno de los mayores misterios de la física moderna.