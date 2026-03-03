Ni arcilla, ni concreto: las casas del futuro serán hechas de un material reciclado más barato y resistente al calor extremo

En Accra, capital de Ghana, un emprendimiento está replanteando la forma de construir viviendas. El empresario Nelson Butzen impulsa la fabricación de ladrillos elaborados con plástico reciclado mezclado con arena, una alternativa que promete reducir costos y, al mismo tiempo, enfrentar el problema creciente de los residuos. La iniciativa no solo apunta a la innovación tecnológica en materiales, sino también a ofrecer soluciones concretas ante la crisis habitacional y ambiental que afecta a muchas ciudades africanas.

¿Quién es Nelson Butzen y qué está haciendo en Accra?

Nelson Butzen es el impulsor de una planta que transforma desechos plásticos en bloques de construcción. Según OK Diario, su proyecto emplea a cientos de personas dedicadas a recolectar residuos, que luego son procesados para fabricar ladrillos.

La propuesta combina negocio y sostenibilidad. En una ciudad donde el crecimiento urbano presiona la oferta de vivienda y la gestión de basura es un desafío, convertir plástico descartado en insumo de construcción introduce un modelo de economía circular. El impacto no se limita a lo ambiental: también genera empleo y dinamiza la economía local.

¿Cómo se fabrican los ladrillos de plástico reciclado?

El proceso parte de la recolección y clasificación del plástico. Una vez triturado, el material se mezcla con arena y se somete a altas temperaturas para fundirse y compactarse en moldes. El resultado son bloques sólidos que pueden utilizarse en muros y otras estructuras.

De acuerdo con la cobertura de Click Petróleo e Gas, la planta puede producir decenas de bloques por hora. A diferencia de los ladrillos de arcilla, que requieren procesos prolongados de cocción, estos se fabrican en ciclos más rápidos. Además, reutilizan un residuo que de otro modo terminaría en vertederos o cursos de agua.

¿Por qué son más baratos y resistentes al calor extremo?

Uno de los puntos clave es el costo. Al emplear plástico reciclado como materia prima, el precio final de los ladrillos puede ser hasta un tercio menor que el de materiales tradicionales, según medios que han documentado el proyecto. Esto resulta relevante en mercados donde el acceso a vivienda formal es limitado.

En cuanto al rendimiento térmico, el plástico mezclado con arena ofrece buena resistencia al calor, una cualidad importante en climas cálidos como el de Ghana. Además, estos bloques son livianos y duraderos, lo que facilita el transporte y la construcción.

La apuesta de Butzen muestra cómo la innovación en materiales puede abordar dos problemas al mismo tiempo: la acumulación de residuos y el déficit habitacional. Sin recurrir a arcilla ni concreto, la tecnología aplicada al reciclaje abre una vía distinta para pensar las casas del futuro.