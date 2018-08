Jordan Vogt-Roberts: "La película de Metal Gear Solid va a ser memorable" [VIDEO]

El legendario videojuego Metal Gear Solid fue creado por Hideo Kojima - ex vicepresidente de Konami y ahora desarrollador de su propia compañía - viendo la luz en el año 1987.

La historia regía a que el jugador tomara el control de un soldado de élite (cuyo nombre de operaciones es Snake), experto en tácticas de combate, supervivencia y sigilo. La narrativa se basó en los años más peligrosos de la Guerra Fría, hasta un futuro próximo.

Los fans han reclamado por años la aparición de una cinta cinematográfica que pueda darle el realismo, presencia e influencia que necesita. Para ello, Jordan Vogt-Roberts, conocido director de cine, será el encargado de darle vida en la pantalla grande.

"Voy a intentar recrear todo lo que el juego te hacía sentir cuando lo jugabas por primera vez. Los sentimientos evocados y cómo estos atravesaban la pantalla para retroalimentarnos. Una experiencia activa y pasiva que logre homenajear y rendir tributo a lo que realmente es Metal Gear Solid", señaló.

El confeso jugador de Metal Gear Solid expresó que lleva el código genético de los videojuegos, anime y manga: tridente perfecto para compactar el filme. Además, las constantes reuniones que ha sostenido con Hideo Kojima serán mas que suficiente para fortalecer el proyecto.

"Es parte de nosotros, mi código genético lleva gran parte de los videojuegos, anime y manga en él. Fluye naturalmente en todo lo que hago, porque es lo que he visto y con lo que he vivido. En mi caso solo quiero hacer una adaptación que sea honesta y verdadera de lo que es el videojuego, y Metal Gear tiene tantos elementos que me parece el juego ideal para llevar a cabo esto", concluyó.

EL DATO

Hideo Kojima reveló que se inspiró en diversas películas del cine de Hollywood para el desarrollo de la saga de Metal Gear Solid, en particular, la de James Bond.