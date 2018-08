Venom: críticos aseguran que será un éxito en la taquilla mundial

Venom, uno de los principales enemigos de Spiderman (hombre araña), tendrá su propio universo en las salas de cine y se estrenará el próximo 4 de octubre en el Perú. El antihéroe es interpretado por el actor estadounidense Tom Hardy y, según las primeras críticas, será todo un éxito en la taquilla mundial.

De acuerdo a ProBoxOffice (vía Comic Book), la cinta de Sony, realizada con asociación de Marvel, podría recaudar entre 55 o 85 millones de dólares en su primera semana en cartelera. Cifras muy importantes a lo esperado: 30 a 50 millones de dólares. Uno de los motivos es la atención que generó el tráiler de Venom sobre los fanáticos.

La idea del director Ruben Fleischer y el estudio de Sony es que Venom consiga superar el récord que hizo "Spiderman 3" (2007, protagonizada por Tobey Maguire) de Sam Raimi, que logró una taquilla de 151 millones durante su primera semana. Para la producción, nada es imposible. La publicidad ha ido muy bien y ha generado todo tipo de reacciones, desde luego que son positivas.

