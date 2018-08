Dota 2: Congresista apoyó apelación de Iwo a Valve por el ban 322 [VIDEO]

Dicen que quién no pelea, está derrotado. Quién agacha la cabeza ante la adversidad, es un fracasado. Quién no lucha por vivir, está desauciado. Y a esos adjetivos parecen evadir los ex integrantes de Elite Wolves.

Iwo Bejar - nacido en Cusco y actual eSports Manager de Live Media - reveló que la congresista Paloma Noceda, expresidenta de la Comisión de Educación, escribió una misiva para Gabe Newell, cofundador y director general de la desarrolladora de videojuegos y de distribución digital, Valve Software.

"Cuando empezamos el proyecto en abril de crear la Liga Pro Gaming, la primera liga profesional de eSports del Perú, le contamos a Luis Carrillo Pinto, director de Live Media, cuál era nuestra situación como pro players después del ban (322) de Valve el 23 de marzo de 2016, no pensé que llegaría este momento de poder luchar con argumentos sólidos la posibilidad de volver a jugar profesionalmente Dota 2", escribió Iwo.

"Para todos los ex lobitos involucrados en el match fixing (Smash, Mstico, Vann y yo) y Ztock, en ese momento en Infamous, las promesas de buscar el Unban había llegado de distintas personas, algunas con supuestamente buenos contactos, pero nadie jamás prestó real interés en apoyarnos por lo que cualquier intención sonaba incrédula en nuestra mente".

Iwo reveló que fue justamente Luis Carrillo uno de los artífices para reunirse con la congresista Noceda a fin de que pueda atender su pedido.

"Luis me comentó que tenía una idea para intentar lograr el Unban: simplemente me quedé asombrado (y emocionado). Esto fue lo que me dijo Luis: “Iwo, hace unos días he hecho una presentación ante todos los deportistas peruanos y las marcas por pedido de la congresista Paloma Noceda, que ha sido tri campeona mundial y, además, presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Le he pedido una cita, vamos con un Power Point y le explicamos la dimensión de los eSports en el Perú, el problema en el que están y le pedimos una carta para que se les entregues personalmente a la gente de Valve, dirigida al propio Gabe Newell”.

La cita se realizó el 9 de agosto a las 3:00 pm en el despacho de la Parlamentaria. "La congresista nos atendió amablemente y prestó mucha atención en el caso y en la exposición que le hicimos. Es una ventaja que haya sido deportista porque entiende lo que frustrante que puede ser player (jugador) no poder realizar sus sueños y truncar su carrera por haber cometido un error tonto en un momento desesperación. “No busquemos una reconsideración… busquemos que les levanten la sanción. Cuenta con todo mi apoyo para hacer la carta y que puedan llevársela a Canadá. Si lo desean incluso, puedo llamar a la organización para intentar buscar una respuesta positiva. Me queda claro que el Dota 2 es una afición relevante para los jóvenes y los voy a apoyar en todo lo que necesiten”, nos dijo la congresista".

Al día siguiente, según continúa el relato de Iwo, recibieron la carta por parte de la congresista. El viaje a Canadá era inminente y los sueños por recuperar algo tan valioso que se daba por perdido desencadenaba una serie de dudas y nerviosismo acerca de su desenlace.

"El tema lo mantuvimos en suma reserva. Simplemente no queríamos que el tema se filtre por ningún motivo. Fue recién el martes por la noche que pudimos entregar la carta a uno de los responsables de la organización, con el fin de hacer que esta llegue a manos de Gabe Newell, CEO de Valve Corporation. Tengo una serie de sentimientos encontrados. Por mis compañeros, por mis sueños truncos, por esta ilusión de volver a jugar profesionalmente Dota 2. Porque realmente siento que este intento puede ser una realidad. Porque ya hemos pagado por nuestro error. Porque amamos el juego. Porque vivimos por el Dota. Porque queremos volver a ilusionar al Perú. Porque merecemos una nueva oportunidad. Gracias a todos los que nos apoyan" finiquitó.

EL DATO

Dota 2 es uno de los eSports más jugados en el Perú por detrás de League of Legends y Fortnite.