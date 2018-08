Estas serían las medias oficiales del Real Madrid en FIFA 19 [VIDEO]

A puertas de que llegue el FIFA 19 (28 de septiembre) a las diversas consolas y ordenadores, un reconocido youtuber desveló las medias oficiales del Real Madrid, escuadra que no contará con Cristiano Ronaldo en sus filas tras nueve años.

Hay un leve crecimiento de valorizaciones con respecto a la presente edición de EA Sports, pero también hay sorpresas. Por ejemplo, Gareth Bale sufre un cambio significativo con respecto a su actual media y estadísticas. Acá te detallamos todo.

Para comenzar, Keylor Navas pasaría de 85 a 87 de media. Sus grandes actuaciones en Rusia 2018 y su última temporada con los 'merengues' le valieron para tener dos puntos más. Otro jugador que subiría de media sería Raphael Varane, de 85 a 86.

Sergio Ramos tendría una valorización de 91. Actualmente el capitán del cuadro blanco figura con una media de 90. Toni Kroos, a su vez, se mantendría con 90. De otro lado, Isco pasaría de 86 a 89. Tres puntos más para 'Magisco'.

Thibaut Courtois, exjugador del Chelsea, figuraría con 90 en la próxima edición. Luka Modric, 'Mejor Jugador del Año' por la UEFA, gozaría de 91. Por último, Gareth Bale bajaría su valorización. El galés, quien posee 89, tendría 88.

Cabe destacar que dichos datos fueron recopilados del video publicado por "ChikeBoxHD / The King Of Fifa". El FIFA todavía no ha hecho oficial todas las medias de las plantillas, sin embargo, ello no es motivo para que algunos usuarios se animen a lanzar sus pronósticos.

EL DATO:

Marco Reus, atacante del Borussia Dortmund, fue portada del videojuego en FIFA 17.