Boca Juniors estrena documental en Netflix grabado en 4K [VDEO]

Finalmente este viernes 14 de septiembre se estrenará “Boca Juniors Confidencial”, un documental del club Xeneize se transmitirá en Netflix. La primera opción fue enfocar netamente la intimidad del plantel y la temporada. Sin embargo, a partir de la victoria luego se modificó para enfocar todo el semestre del club.

El documental de “Boca Juniors Confidencial” tendrá 4 capítulos de 40 minutos cada uno. En ello mostrará entrevistas exclusivas con los jugadores, el comando técnico, los empleados del club. Además, de partidos en La Bombonera y también en condición de visitante.Todo esto fue porque a principios de año Boca empieza a ganar y consolidarse en la cima de la tabla, la idea se extendió porque finalmente el club se consagró bicampeón de la Superliga Argentina

“Boca Juniors Confidencial” y que probablemente tenga una segunda parte, es el segundo documental de Netflix basado en la industria del entretenimiento deportivo. En Febrero pasaro se estrenó “First Team: Juventus” un rodaje dedicado plenamente a la intimidad del multicampeón italiano.

Como se recuerda, el pasado mes la gran novedad fue el estreno de un documental sobre la temporada del Manchester City de Pep Guardiola, bajo el nombre de "All in or nothing" y a cargo de Amazon Prime, el cuál trajo la crítica de José Mourinho.

DATO:

“Boca Juniors Confidencial” fue filmada íntegramente en 4K y estará disponible para todos los amantes del fútbol a partir de este viernes 14 de septiembre exclusivamente por Netflix.