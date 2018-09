Mujer de Ezequiel Garay, defensa argentino del Valencia, sorprende con foto en 'traje de Eva' [FOTO]

Ezequiel Garay, zaguero central argentino del Valencia, vuelve a ser noticia pero ahora no por alguna participación con su club o con la Selección Argentina. La mujer del ex Newell's Old Boys, Tamara Gorro, una presentadora y modelo española, viene causando furor en Instagram tras publicar una foto suya desnuda y con un mensaje feminista.

“MUJER EN LIBERTAD. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre” es el texto que acompaña a la foto, una instantánea que ha conseguido más 180.000 'Me gusta'.

No obstante, también ha habido usuarios que empezaron a criticarla con comentarios sarcásticos como "se ve por tu bronceado que ya antes habías desnudado gran parte de tu cuerpo", entre otras cosas.

Por su parte, el defensor de 31 años se pronunció con un comentario en el mismo 'post': "No sabía que tenía este tesoro en casa". A lo que su mujer respondió con un par de corazones. En el plano futbolístico, Garay no viene teniendo mucho protagonismo en el arranque de la temporada. Apenas jugó un partido: 67 minutos ante el Atlético Madrid por La Liga.

EL DATO

Ezequiel Garay no viene siendo considerado en su selección desde 2015. Jugó el Mundial Brasil 2014.