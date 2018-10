Daredevil: Netflix revela espectacular póster de la nueva temporada [FOTOS]

La tercera temporada de Daredevil llega a la plataforma de Netflix en un par de días y las expectativas de todos los seguidores y fanáticos son altas. A poco del estreno de estos nuevos capítulos, algunos detalles vienen siendo revelados y ahora se presentó el nuevo póster con la presencia de Matt Murdock, que deja mucho por pensar.

Según las informaciones que se han podido conocer sobre la trama que se avecina, el héroe de Hell's Kitchen atravesará por uno de los momentos más bajos en su vida. Recordemos que la época en la que se sitúa estos nuevos episodios son después de lo sucedido en ‘The Defenders’, donde Daredevil atraviesa por un momento incierto.

De la misma forma, se explicó que Matt Murdock dejará de lado el traje clásico con el que imparte justicia, como parte de ese lapso de incertidumbre en su vida, en el que un nuevo enemigo toma su personalidad. Es justo ese detalle el que va de la mano con la nueva fotografía, pues se puede ver a Daredevil perdiendo su vestimenta común y volviendo a la de sus inicios, la que recordemos era negra.

“Deja salir al diablo” fue la frase que describe este nuevo póster y el cual ha despertado un mayor interés en los seguidores. La tercera temporada de Daredevil, la cual sido producida por Marvel y Netflix en conjunto, se podrá ver por completo este viernes 19 de octubre. Las ansias por tenerla en pantalla acrecientan.

Get ready to let the Devil out. pic.twitter.com/sGHgYWLa8g