League of Legends: Canción K-pop supera los 30 millones de reproducciones en seis días

Todo hace presumir Riot convirtió a gran parte de los fanáticos de League of Legends en seguidores del K-Pop y es que en el marco de la ceremonia de apertura de la final de Worlds 2018, presentaron la canción “POP/STARS”, la cual tras pasar tan sólo unos días en Youtube ya alcanza millones de visitas.

En tan solo seis días, la canción alcanzó más de 30 millones de reproducciones, mientras que en Spotify ya fue escuchado más de 8 millones de reproducciones convirtiéndose en tendencia en más de 206 países, sin duda algo que cualquier agrupación verdadera quisiera lograr.

Decimos verdadera porque POP/STARS, es del grupo K/DA, el cual se encuentra conformado por cuatro personajes del videojuego: Ahri, Evelynn, Kai’Sa y Akali, aunque la interpretación corre de la mano de las cantantes Madison Beer (Evelynn), Miyeon (Ahri) y Soyeon (Akali) de la banda Coreana (G)I-DLE, y Jaira Burns (Kai’Sa).

Estas debieron realizar todo un trabajo previo que involucró captura de movimiento para digitalizar la coreografía y una presentación en vivo en la apertura de Worlds en el estadio Munhak Incheon en Corea del Sur.

Esta no es primera vez que Riot Games utiliza la música en algún tipo de video para promocionar League of Legends, ya que con anterioridad ha realizado varios videos, como Warriors de Imagine Dragons, donde se retrata el esfuerzo de un jugador de League of Legends.

POP/STARS se ha llenado de comentarios positivos de gente que dice no escuchar habitualmente K-Pop, así como de aquellos que siguen a las interpretes reales de la canción.