Dota 2: Team Secret será rival de Infamous en llave decisiva de la DreamLeague 11

Las esperanzas renacieron para Infamous Gaming. Tras haber tenido un estrepitoso inicio en el DreamLeague Season 11: perdió sus dos partidas en fase de grupos; el equipo nacional se mantiene con vida tras superar el Lower Bracket R1.

Infamous Gaming venció en el Bo1 (Battle or One) a EHOME y, de esta manera, accedió al Lower Bracket R2, donde rivalizará contra Team Secret en un duelo de dos de tres, es decir, Bo3 (Battle or Three).

Los europeos no pudieron superar al elenco asiático de Vici Gaming y cayeron por 2-1, a pesar de haber ido ganando la ronda. No obstante, también mantienen chances de poder llegar a la final.

El duelo está fijado para este lunes 18 a las 10 a. m. (aproximadamente) y la transmisión lo podrás vivir a través de la cuenta oficial de Facebook y Youtube de Líbero.