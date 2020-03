Coronavirus: OMS declara oficialmente que COVID-19 es una pandemia mundial

En horas de la mañana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el coronavirus es oficialmente como una pandemia mundial. Esta noticia también ha sido informada por las redes sociales de la ONU.

La información brindada por la entidad más importante en la salud, ha alarmado a todos los habitantes en cuestión de minutos. Por otro parte, el Presidente Martín Vizcarra tuvo esta mañana del 11 de marzo, en donde suspendió las clases escolares hasta el 30 de marzo por epidemia COVID-19.

