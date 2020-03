Coronavirus: Recomendaciones para protegerse ante el COVID-19

El Perú se encuentra en un estado de emergencia por 15 días por lo que los ciudadanos tendrán que acatar el aislamiento obligatorio decretado por el presidente Martín Vizcarra para evitar más casos del coronavirus.

El COVID-19 registra, hasta el momento, 234 casos y un fallecido por lo que es tarea de todos obedecer lo señalado por el mandatario para que no crezca el número de infectados.

Aunque también se debe tener muy en cuenta las diferentes recomendaciones que debes seguir obligatoriamente cuando estés en casa o salgas a comprar al mercado. A continuación te las brindaremos.

Recomendaciones para protegerse ante el coronavirus

- Es importante evitar tener contacto con las personas. Por eso, debes mantener una distancia de uno metro con ellas. En el mismo sentido, no saludes con la mano, beso o abrazo. Si no hay necesidad no acudas a lugares con mucha gente.

- Recuerda que es esencial lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. De igual manera, límpiate con alcohol en gel, en forma frecuente, especialmente luego de toser o estornudar.

- Taparse con el antebrazo al tose y estornudar. Luego de eso, evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca.

- Bota el pañuelo desechable que haya usado a la basura. Evitar estornudar o toser en el mismo porque la bacteria aún se mantiene.

- Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan frecuentemente todo los días. Por ejemplo, las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, las barandas, los escritorios, los teléfonos, inodoros, computadores, entro otros.

¿Qué es la fase 3 en Estado de Emergencia?

La fase 3 durante un Estado de Emergencia nos indica que es imposible rastrear el contagio. Si en la fase 2 se tenía claro que el contagio se había producido por un viaje al exterior, o por haber estado en contacto en una persona que venía de fuera, ahora hemos entrado en la fase de contagio comunitario; en palabras simples, se produjo dentro del territorio nacional. En la fase 3, está claro que las medidas de control y aislamiento social se tienen que endurecer, de manera que el contagio, cuyo origen es imposible de rastrear, no se siga expandiendo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca. También se puede contraer esta enfermedad al tocar objetos o superficies infectados y luego agarrarse los ojos, nariz y boca.

¿Qué significa Covid 19?

La OMS definió el nombre de covid-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se preocuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

Por otra parte, hay que recordar la medidas impuestas por el presidente Martín Vizcarra. Estar en casa y solamente salir a los establecimientos señalados por los jefes de estados.

Es importante señalar que si usted o algún familiar ha estado en zona de riesgo (países con presencia de casos del coronavirus), en contacto con un paciente infectado y presenta los síntomas del covid-19 debe comunicarse a la línea gratuita 113 desde cualquier teléfono fijo o celular.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)