Exministro Rafael Rey anuncia que dio positivo por coronavirus

Lamentablemente el coronavirus sigue afectando a nuestro país con nuevos casos de infectados. El pasado viernes 20 de marzo, el exministro de la nación Rafael Rey, comunicó en sus redes sociales que había contraído el COVID-19.

La noticia ha caído como un balde de agua fría para sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Tras ello, excongresistas no dudaron en manifestar su apoyo y pronta recuperación para Rey.

"Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunque desde que se recomendó no he usado las manos para saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde que fue ordenada. Lo hago saber para que aquellos con los que haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas de precaución", señalo.

Recordemos que Rafael Rey fue ministro de Estado durante el segundo gobierno del expresidente Alan García. Además, fue candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori en el 2011.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.